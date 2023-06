Überlebende des Bootsunglücks kommen in Flüchtlingslager

Die 104 überlebenden Migranten eines Bootsunglücks vor Griechenland sollen am Donnerstag und Freitag in ein Flüchtlingslager nahe Athen gebracht werden. Zudem ist die Überführung der Toten nach Athen angelaufen, wie der Staatssender ERT berichtete. Dort sollen DNA-Proben genommen werden, um die Menschen zu identifizieren. Insgesamt handelt es sich um 78 Todesopfer. Die Küstenwache korrigierte am Donnerstag ihre Angaben vom Vortag, wonach es zwischenzeitlich 79 Tote waren.

BILD: SN/APA/AFP/ANGELOS TZORTZINIS Bisher 78 Leichen an Land gebracht BILD: SN/APA Vor der Halbinsel Peloponnes sank das völlig überfüllte Boot. BILD: SN/APA/AFP/HELLENIC COASTGUARD/- Erste Bilder des gekenterten Bootes. BILD: SN/APA/EUROKINISSI/STRINGER Die Überlebenden werden in Kalamata untergebracht. BILD: SN/AP Verletzte werden von der örtlichen Rettung versorgt. BILD: SN/AP In Lagerhallen werden die Geretteten untergebracht.