Überraschendes Aus für Donald Trumps "Blog"

Donald Trumps "Blog" wird nicht Realität. Nach nur wenigen Wochen hat das Team um den früheren US-Präsidenten den Versuch, eine eigene Online-Plattform aufzubauen, wieder eingestellt. Das bestätigte Trumps Berater Jason Miller am Mittwoch auf Twitter. Nach seiner Verbannung von den bekannten Online-Netzwerken hatte Trump Anfang Mai eine Art Blog auf seiner Website eingerichtet - mit dem Titel: "From the Desk of Donald J. Trump" ("Vom Schreibtisch des Donald J. Trump").

SN/APA/AFP/MANDEL NGAN Ob es weitere oder andere publizistische Pläne Trumps gibt, ist unklar