UK: Entscheidung über Klage gegen Parlaments-Zwangspause

In London wird am Freitag eine Entscheidung des High Courts zu der Frage erwartet, ob die für kommende Woche angekündigte Zwangspause des Parlaments rechtmäßig ist. Mit der Entscheidung wird um 11.00 Uhr MESZ gerechnet. Am Abend soll das britische Oberhaus das Gesetz gegen einen ungeregelten EU-Austritt Großbritanniens am 31. Oktober verabschieden.

SN/APA (AFP)/ADRIAN DENNIS Zwangspause des Parlaments droht