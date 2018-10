UK-Vorschläge zu Brexit im Laufe der nächsten Woche

In die so lange festgefahrenen Brexit-Verhandlungen ist offenbar Bewegung gekommen. Großbritannien will der EU laut einem Reuters-Bericht die Schaffung einer partiellen Zollunion vorschlagen, durch welche Grenzkontrollen auf der irischen Insel verhindert werden sollen. Aus mehreren Delegationen hieß es gegenüber der APA, schriftliche Vorschläge würden erst im Laufe der nächsten Woche erwartet.

SN/APA (AFP)/EMMANUEL DUNAND Bei den Verhandlungen gibt es wieder Bewegung