Ukraine: 10 Tote bei russischem Beschuss von Cherson

Bei russischem Beschuss des Zentrums der ukrainischen Stadt Cherson sind nach Angaben der Präsidialverwaltung in Kiew 10 Menschen getötet und 55 weitere verletzt worden. Darunter seien 18 Schwerverletzte, teilte der Vizechef des Präsidialamtes in Kiew, Kyrylo Tymoschenko, am Samstag mit.

SN/APA/AFP/DIMITAR DILKOFF Zerstörung nach Beschuss in Cherson