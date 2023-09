Ukraine meldet Abschuss von 30 russischen Drohnen

Die Ukraine hat nach Angaben von Militär- und Verwaltungsvertretern in der Nacht im Süden und in der Mitte des Landes 30 russische Drohnen abgeschossen. Insgesamt seien bei dem Angriff 40 Drohnen aus iranischer Produktion eingesetzt worden. 20 davon habe die Luftabwehr in der zentralukrainischen Region Winnyzja abgeschossen, weitere zehn bei Odessa und Mykolajiw im Süden. Russland wehrte indes nach eigenen Angaben einen Raketenangriff auf seine Grenzregion Belgorod ab.

BILD: SN/APA/AFP/GENYA SAVILOV Die ukrainische Armee während einer Übung in der Region Kiew