Ukraine meldet Abschuss von russischen Drohnen

Die ukrainische Luftwaffe hat in der Nacht auf Freitag nach eigenen Angaben russische Drohnenangriffe über den Regionen Mykolajiw und Odessa im Süden abgewehrt. Auch bei Schytomyr im Zentrum und in der Region Chmelnyzkji im Westen des Landes seien Drohnen abgefangen worden, teilte die Luftwaffe mit. Neun von zehn Drohnen seien abgeschossen worden. Die russischen Streitkräfte hätten zudem nahe der Front in der Region Donezk im Osten mehrere C-300-Raketen abgefeuert.

BILD: SN/APA/AFP/SERGEI SUPINSKY Ukrainische Luftwaffe meldet Drohnenabschüsse