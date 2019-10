Ukraine-Affäre: Wirbel über Bericht von zweitem Hinweisgeber

Berichte über einen zweiten Informanten in der Ukraine-Affäre haben in Washington für neuen Wirbel gesorgt. US-Präsident Donald Trump kommentierte die Angaben der "New York Times" am Samstag mit der Bemerkung, auch der angebliche zweite Hinweisgeber habe nur "Infos aus zweiter Hand" - "Lasst sie nur kommen!"

SN/APA (AFP)/MANDEL NGAN US-Präsident Trummp verliert zusehends die Nerven