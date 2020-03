Ukraine bekommt neuen Ministerpräsidenten

Der 44-jährige Denys Schmygal ist neuer Ministerpräsident der Ukraine. Der Ökonom erhielt am Mittwoch im Parlament in Kiew 291 Stimmen, 226 waren für seine Wahl notwendig. Er soll der das Land aus der Krise führen, nachdem Amtsvorgänger Alexej Gontscharuk nach gerade einmal sechs Monaten an der Regierungsspitze seinen Rücktritt eingereicht hatte.

