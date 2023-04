Ukraine-Botschafter in Deutschland fordert Flugabwehrsysteme

Vor der erwarteten ukrainischen Gegenoffensive hat der ukrainische Botschafter in Berlin mehr militärische Unterstützung von Deutschland im Kampf gegen die russischen Angreifer gefordert. "Weitere Flugabwehrsysteme wie Iris-T, Patriot und Gepard werden am dringlichsten benötigt. Für die geplante Gegenoffensive brauchen wir in kürzester Zeit mehr gepanzerte Fahrzeuge, Panzer und Artilleriesysteme, Munition mit großer Reichweite", sagte Oleksii Makeiev der Funke Mediengruppe.

BILD: SN/APA/AFP/SERGEI SUPINSKY Ukraine bereitet Gegenoffensive vor