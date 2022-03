Ukraine: Das sagen Menschen auf der Flucht

Seit Ausbruch des Krieges sind mehr als 1,9 Millionen Menschen aus der Ukraine nach Polen geflohen. Einige von ihnen wollen weiter nach Westen. Doch die meisten bleiben im Nachbarland, um schnell in ihre Heimat zurückkehren zu können, sobald es die Sicherheitslage erlaubt. Zudem lebten schon vor dem Krieg mehr als 1,5 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer in Polen, viele Geflüchtete kommen zunächst bei Freunden oder Verwandten unter. Hier erzählen Menschen ihre Geschichte von Flucht, Abschied und ein klein wenig Hoffnung. Protokolliert von Philipp Hedemann

"Es fühlt sich falsch an, mein Land im Stich zu lassen"

Anna (25) mit Sohn Oleksandr (1) aus Lemberg am polnisch-ukrainischen Grenzübergang Hrebenne: "Meine Eltern dienen beide in der Armee. Sie verteidigen jetzt unser Land. Ich bin unglaublich stolz auf sie. Aber natürlich mache ich mir auch riesige Sorgen. Ich kann sie nicht immer erreichen und weiß nicht, wo sie gerade im Einsatz sind. Für die Kinder von Armeeangehörigen gibt es die Möglichkeit, in den Niederlanden unterzukommen. Ein ...