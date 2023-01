Deutschland liefert Leopard 2 - Warum der Kanzler so lange zögerte

Olaf Scholz verteidigt am Mittwoch seine Entscheidung zur Panzer-Lieferung.

Lange hat er geschwiegen, abgewogen - und wurde für sein zögerliches Verhalten kritisiert. Nun aber macht Olaf Scholz den Weg frei für Kampfpanzer an die Ukraine. Bereits am Dienstagabend hieß es aus Koalitionskreisen, dass der deutsche Kanzler die Entscheidung getroffen habe. Der Ukraine sollen zunächst 14 Leopard-2-Kampfpanzer im Krieg gegen Russland geliefert werden. Und auch Polen erhielt die Genehmigung, seine Leopard-2-Panzer an Kiew weiterzugeben. Gemeinsam mit anderen Verbündeten sollen insgesamt etwa 90 Leopard-Panzer an die Ukraine geschickt werden.

