Wolodymyr Selenskyj hat in Vilnius zwar nicht das bekommen, was er wollte. Für Wladimir Putin ist das dennoch keine gute Nachricht.

Eine Einladung in die Nato wäre das Optimum gewesen, bekannte Wolodymyr Selenskyj, als er am Mittwoch in Vilnius gemeinsam mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg vor die Presse trat. Das hat er auf dem Gipfel des westlichen Verteidigungsbündnisses nicht bekommen. Im Gegensatz ...