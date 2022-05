Ukraine erinnert China an Sicherheitsversprechen

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat China in einem am Samstag in dortigen Staatsmedien veröffentlichten Interview um Schutzgarantien gebeten und Russland scharf kritisiert. "Die Ukraine prüft derzeit die Möglichkeit, Sicherheitsgarantien von ständigen Mitgliedern des UNO-Sicherheitsrats, einschließlich China, und anderen Großmächten zu erhalten", sagte Kuleba der Nachrichtenagentur Xinhua. "Das ist ein Zeichen unseres Respekts und Vertrauens in die Volksrepublik."

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/M Kiew appelliert an China als Veto-Macht im UNO-Sicherheitsrat