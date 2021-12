Ukraine fordert neue Sanktionen gegen Russland

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor dem Hintergrund der Krise um den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze seines Landes schnelle Strafmaßnahmen des Westens gefordert. "Was heißt Sanktionen danach? Ich finde, dass es starke vorbeugende, ernsthafte Sanktionen gegeben muss, damit es nicht einmal den Gedanken an eine Eskalation in irgendeiner Region gibt", sagte das Staatsoberhaupt nach einem Gipfel mit seinen Amtskollegen aus Polen und Litauen im Ort Guta.

SN/APA/UKRAINE PRESIDENCY/HANDOUT Ukrainischer Präsident holt sich Unterstützung Polens und Litauens