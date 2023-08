Ukraine-Friedenskonferenz in Saudi-Arabien gestartet

Vertreter aus 40 Ländern haben sich in Saudi-Arabien zu Gesprächen über ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine getroffen. Es gehe um eine Lösung der "ukrainisch-russischen Krise", berichtete das saudische Staatsfernsehen am Samstag nach Beginn des Treffens in Jeddah am Roten Meer. Eingeladen waren auch die Ukraine, die USA, die EU und Deutschland.

BILD: SN/APA/SPA/BANDAR AL-JALOUD Saudi-Arabien möchte in Ukraine-Krieg vermitteln (Archivbild)