Ukraine-Getreide stört Europas Einheit

Handelserleichterungen sollten der Ukraine helfen und den Hunger bekämpfen. Sie schaden aber Bauern in der EU. Zumindest Polen und die Ukraine scheinen nun eine Lösung gefunden zu haben.

In den direkten Nachbarstaaten der Ukraine protestieren seit Wochen die Bauern. Sie fühlen sich durch die massenweisen Lebens- und Futtermittelimporte aus der Ukraine übervorteilt. Vor allem billiges Getreide aus der Ukraine wird als unfaire Konkurrenz zu den heimischen Produkten begriffen. Die Regierungen in den westlichen Ukraine-Anrainerstaaten - also Polen, Ungarn, der Slowakei und Rumänien - stehen unter großem innenpolitischen Druck. Drei von ihnen zogen in den vergangenen Tagen die Notbremse.

Die Slowakei hatte am Freitag den Verkauf von ...