Ukraine: Ein Land voller Tatorte

33.916 Fälle mutmaßlicher Kriegsverbrechen hat die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft mittlerweile registriert. Und mit jeder befreiten Ortschaft kommen mehr zutage.

Leichen, die Spuren von Folter zeigen; Zivilpersonen, die von Misshandlungen durch russische Soldaten erzählen. Fälle wie diese sind in den vergangenen Tagen in den von der Ukraine zurückeroberten Ortschaften bei Charkiw ans Licht gekommen. Es sind mutmaßlich Fälle von Kriegsverbrechen. Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine hat die Generalstaatsanwaltschaft 33.916 davon registriert, Stand Donnerstag. In nur 9 Fällen wurde bislang ein Gerichtsverfahren eröffnet.

Ukraine: Verschiedene Organisationen untersuchen Kriegsverbrechen vor Ort

An Ermittlungen mangelt es ...