Ukraine ist eines der größten Minenfelder der Welt

Der Krieg gegen die Ukraine hat das Land in eines der größten Minenfelder der Welt verwandelt. 30 Prozent der Fläche sind inzwischen nach Angaben Kiews vermint - sowohl von der russischen als auch von der ukrainischen Armee. Beide Seiten verfügen über riesige Bestände an Sprengsätzen aus der Sowjetzeit. "Das Ausmaß dieser Plage kann man kaum erfassen", sagt Baptiste Chapuis von der Organisation Handicap International, der vor Kurzem in der Ukraine war.

BILD: SN/APA/AFP/SERGEY BOBOK Räumung der Minen wird Jahrzehnte dauern