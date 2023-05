Ukraine: Kiew ist vor der Gegenoffensive optimistisch

Aus Moskau dagegen sind erstaunlich kleinmütige Töne zu hören.

Ukrainische Soldaten bei einer Militärübung in der Nähe von Charkiw.

Jewgeni Prigoschin zeichnet düstere Szenarien für die russische Armee. Seine Einheiten in der Ukraine bräuchten dringend mehr Munition, mahnt der Chef der Söldnertruppe Wagner. "Sonst werden wir bald rennen wie feige Ratten." Die erwartete ukrainische Gegenoffensive könne "zu einer Tragödie für unser Land werden", sagt Prigoschin. Er ist in Moskau nicht allein mit dieser Meinung. Der einflussreiche russische Militärblogger Igor Girkin warnt vor einer "Meuterei in der Armee".

In Kiew hingegen herrscht Optimismus. "Unser Gegenschlag wird erfolgreich sein", ...