Ukraine-Krieg: Die Notlage der weiblichen Flüchtlinge

An der Grenze zur Ukraine mehrten sich Hinweise auf Menschenhändler, die das Chaos bei der Ankunft ausnutzen wollten. Nun hat Polen reagiert. Ukrainerinnen werden mit Plakaten und Flugblättern gewarnt und die Polizei kontrolliert gezielter.

Plakate warnen schon an der Grenze vor den Gefahren für flüchtende Ukrainerinnen. "Vertraue nicht wortlos. Werde kein Opfer von Menschenhandel!" Gleichzeitig werden Flugblätter bei der Einreise in Pässe gesteckt. "Händigen Sie nie Ihre Dokumente aus! Geben Sie nie Ihr Handy aus den Händen!", steht in Englisch und Ukrainisch neben anderen Warnungen auf den Zetteln. Damit reagiert die polnische Regierung auf Hinweise, dass sich an der Grenze neben freiwilligen Helfern auch solche eingefunden hätten, die die Notlage der Ankommenden ausnutzen wollten.

...