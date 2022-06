Reportage aus Kiew: Ein Sommer in der Kriegshauptstadt

Kiew müht sich, in einen friedlichen Alltag zurückzufinden. Aber noch bremsen der Schock von Butscha und die Angst vor einer Rückkehr der Bombenangriffe die Lebensfreude in der Hauptstadt.

Wie üblich ertönt am frühen Abend der Luftalarm. Aber in Darniza, einem Stadtteil von Kiew, klingen die Sirenen leise. Die Pensionisten, die mit ihren Hunden Gassi gehen, scheinen sich von dem Alarm nicht aus der Ruhe bringen zu wollen. Und das obwohl erst Anfang Juni russische Raketen in eine Fabrik einschlugen, nur vier Kilometer Luftlinie von Darniza entfernt.

Kiew war einer der ersten Schauplätze dieses Kriegs. Die Russen hatten die ukrainische Hauptstadt fast eingekreist, mehrere Vororte erobert. Aber ...