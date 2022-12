Russland wirft USA und NATO Kriegsbeteiligung vor

Russland wirft den USA und der NATO insgesamt eine Kriegsbeteiligung in der Ukraine vor. Mit der Lieferung von Waffen und der Ausbildung ukrainischer Soldaten sei der Westen an dem Konflikt direkt beteiligt, sagte Außenminister Sergej Lawrow am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Moskau. Die NATO habe die EU unter ihrer Kontrolle, erklärte Lawrow, erhob auch schwere Vorwürfe gegen OSZE-Beobachter in der Ukraine und kritisierte den Papst.

SN/APA/SPUTNIK/MIKHAIL METZEL Lawrow sieht die Welt anders als andere