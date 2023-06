Ukraine-Krieg trieb Flüchtlingszahlen hoch

Im vergangenen Jahr waren knapp 110 Millionen Menschen auf der Flucht. Viele von Ihnen kamen in einem Nachbarland unter.

Ukrainische Flüchtlinge in einer Turnhalle in Mexiko. Das Bild entstand gut einen Monat nach Kriegsbeginn.

Kurz vor dem Weltflüchtlingstag am Dienstag veröffentlichte das UN-Flüchtlingshilfswerk seine jüngsten Zahlen: Rund 110 Millionen Menschen mussten im Vorjahr ihre Heimat wegen Kriegen, Konflikten und Verfolgung verlassen, berichtete UNHCR in Genf. Zwölf Monate zuvor waren es noch rund 100 Millionen gewesen.

Zwei Drittel der Menschen waren innerhalb der Grenzen ihrer Heimatländer vertrieben, rund ein Drittel war ins Ausland geflohen, vor allem in Nachbarländer. Es sei ein Mythos, dass Menschen vor allem in die reichen Länder etwa in Europa und Nordamerika flüchteten, sagte der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi. Er warb dafür, dass reiche Länder mehr legale Wege der Migration für Arbeitssuchende bieten sollten. Dann würden auch die Asylsysteme nicht so überlastet, argumentierte er.

Die Türkei beherbergte 2022 die meisten Flüchtlinge, gefolgt vom Iran, wo überwiegend Afghanen unterkamen, sowie von Kolumbien und Deutschland. Menschen aus Syrien, der Ukraine und Afghanistan stellten 2022 die größte Gruppe der Vertriebenen. Der Krieg in der Ukraine sorgte für die am schnellsten wachsende Fluchtbewegung - und eine der größten seit dem Zweiten Weltkrieg.

Grandi äußerte die Befürchtung, dass sich die Krise im Sudan ausweiten könnte. Noch seien Hunderttausende Geflohene in Nachbarländern untergekommen. Aber wenn Recht und Ordnung im Sudan nicht bald wiederhergestellt würden, könnten Schmuggler Sudanesen auf die Fluchtrouten nach Libyen und weiter bringen, wie Grandi sagte. Von dort starten viele Flüchtlingsboote Richtung Europa. Im Sudan gibt es einen Machtkampf zwischen Truppen des De-facto-Präsidenten und dessen bisherigem Stellvertreter. Seit dem Beginn der Gewalt sind UN-Angaben zufolge fast 1,9 Millionen Menschen geflohen.