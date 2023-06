Ukraine: Mehrere Tote bei Luftangriff auf Kiew

Bei einem neuen russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind nach offiziellen Angaben in der Nacht auf Donnerstag mindestens drei Menschen getötet worden, darunter ein Kind. Darüber hinaus seien in den Stadtbezirken Dniprowski und Desnjanski 14 Menschen verletzt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Vormittag mit. Neun davon seien ins Krankenhaus gebracht worden. Indes laufen Ermittlungen zu einem offenbar verschlossenen Luftschutzkeller.

BILD: SN/APA/AFP/GENYA SAVILOV Russland attackiert immer wieder aus der Luft