Ukraine meldet Angriffe um Kupjansk im Gebiet Charkiw

Angesichts heftiger Kämpfe bei der ostukrainischen Stadt Kupjansk im Gebiet Charkiw hat Kiew die Evakuierung von 37 Ortschaften in der Region angeordnet. Dabei handelt es sich neben kleineren Dörfern auch um Teile der am Ostufer des Flusses Oskil gelegenen Stadt. Mehr als 11.000 Menschen, darunter 600 Kinder, sind betroffen. Bei einem ukrainischen Angriff auf ein Dorf in der russischen Grenzregion Brjansk kamen indes russischen Angaben zufolge zwei Menschen ums Leben.

BILD: SN/APA/AFP/MARINA MOISEYENKO Auch diese Kirche wurde durch russische Raketen zerstört