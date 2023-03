Ukraine meldet Dutzende russische Angriffe an der Ostfront

Russland hat nach ukrainischen Angaben in den vergangenen 24 Stunden Dutzende Siedlungen an der Ostfront beschossen. Bei einem Raketenangriff auf zivile Infrastruktur in der Region Cherson habe es zivile Opfer gegeben, teilt das ukrainische Militär mit. Brennpunkt der Kampfhandlungen ist weiterhin die Stadt Bachmut, die seit Monaten von Russland belagert und beschossen wird. Die russische Flugabwehr meldete ihrerseits den Abschuss von drei Raketen über der Stadt Belgorod.

BILD: SN/APA/AFP/ARIS MESSINIS Bachmut weiter Brennpunkt der Kämpfe