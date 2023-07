Ukraine meldet Fortschritte im Osten und Süden des Landes

Die ukrainischen Streitkräfte haben eigenen Angaben nach Geländegewinne in der Ost- und Südukraine erzielt, doch auch mit Problemen zu kämpfen. "Aufgrund der schwierigen und gegensätzlichen Situation in den Abschnitten Bachmut und Lyman mussten wir unsere Pläne anpassen", teilte der Oberbefehlshaber der Landstreitkräfte, Olexander Syrskyj, im Nachrichtendienst Telegram am Dienstag mit. Außerdem soll es auf der Krim Explosionen gegeben haben.

BILD: SN/APA/AFP/OLEKSANDR GIMANOV Es geht voran