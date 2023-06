Ukraine meldet militärische Erfolge an der Front im Süden

Die ukrainische Armee hat laut Angaben aus Kiew während ihrer seit zwei Wochen laufenden Gegenoffensive an einem stark abgesicherten Frontabschnitt im Süden des Landes mittlerweile acht Ortschaften zurückerobert. Die Soldaten seien in der Gegend zudem bis zu sieben Kilometer auf russischbesetztes Gebiet vorgestoßen, teilte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Montag mit. Dabei hätten sie 113 Quadratkilometer Land unter ihre Kontrolle gebracht.

BILD: SN/APA/AFP/ANATOLII STEPANOV Ein ukrainischer Soldat an der Front von Bachmut