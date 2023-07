Ukraine meldet russischen Drohnenangriff auf Kiew

Kurz vor dem Beginn des NATO-Gipfels hat Russland ukrainischen Angaben zufolge in der Nacht auf Dienstag Kiew mit Drohnen angegriffen. Es handle sich um den zweiten Luftangriff auf Kiew in diesem Monat, teilte die Kiewer Militärverwaltung im Onlinedienst Telegram mit. Bei dem Angriff mit Drohnen iranischer Bauart seien geringe Schäden entstanden, alle entdeckten Luftziele in Richtung Kiew seien zerstört worden.

Um wie viele Drohnen es sich handelte, teilte das ukrainische Militär zunächst nicht mit. Auch zu möglichen Opfern gab es zunächst keine Angaben. Nach Angaben des Innenministeriums wurden Wrackteile der Drohnen in der Region der ukrainischen Hauptstadt gefunden. Fenster und Anbauten von Häusern seien beschädigt worden. Auch die Hafenstadt Odessa wurde nach Angaben der örtlichen Verwaltung in der Nacht angegriffen. Die Luftverteidigung sei aktiviert worden, hieß es. Nähere Angaben machte die Verwaltung zunächst nicht. Luftalarm wurde auch in den Regionen Mykolajiw, Cherson, Kirowograd, Poltawa, Sumy und Charkiw gemeldet. Die Angriffe erfolgten kurz vor dem Beginn des NATO-Gipfels in Litauen, bei dem die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer über eine engere Zusammenarbeit mit der Ukraine beraten wollen. Es wird erwartet, dass auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Litauen reist.