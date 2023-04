Ukraine - Russland feuert weiteren ranghohen Kommandanten

Nach schweren Niederlagen der russischen Truppen in der Ostukraine ist nach britischer Einschätzung der für die Heeresgruppe Ost der russischen Streitkräfte zuständige Kommandant abgesetzt worden. Berichte in russischen sozialen Netzwerken zu Generaloberst Rustam Muradows Ablösung seien "höchstwahrscheinlich" richtig, erklärte das Verteidigungsministerium in London am Donnerstag unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse.

BILD: SN/APA/AFP/GENYA SAVILOV Russland erreicht seine Ziele im Donbass weiterhin nicht