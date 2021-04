Ukraine: Russland verstärkt Truppen an Grenze immer mehr

Ungeachtet scharfer Kritik aus dem Westen treibt Russland nach Angaben der Regierung in Kiew die Verlegung von Soldaten entlang der Grenze zur Ukraine voran. "Es kommen immer mehr russische Truppen in der Nähe unserer Grenzen im Nordosten, im Osten und im Süden an. In etwa einer Woche dürften sie zusammen eine Stärke von 120.000 Soldaten erreichen", sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am Dienstag in einer Online-Pressekonferenz.

SN/APA/POOL/OLGA MALTSEVA Russische Kriegsschiffe halten Manöver ab