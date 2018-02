Ukraine schob Saakaschwili nach Polen ab

Die Ukraine hat den in Ungnade gefallenen georgischen Ex-Präsidenten Michail Saakaschwili nach Polen abgeschoben. Der ukrainische Grenzschutz begründete die Maßnahme am Montag damit, dass Saakaschwili im September illegal von Polen in die Ukraine eingereist und deshalb dorthin zurückgebracht worden sei. Von Warschau aus äußerte sich Saakaschwili per Video zu seiner Abschiebung.

SN/APA/AFP/SERGEI SUPINSKY Der georgische Ex-Präsident Michail Saakaschwili.