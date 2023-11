Ukraine und baltische Staaten boykottieren OSZE-Treffen

Neue Turbulenzen in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen haben am Dienstag einen Boykott des am Mittwoch und Donnerstag in Skopje beginnenden jährlichen OSZE-Ministerrates bekannt gegeben. Sie protestieren damit gegen die Teilnahme des russischen Außenministers Sergej Lawrow, der im Vorjahr vom damaligen OSZE-Spitzentreffen ausgeladen worden war - zum Missfallen anderer Staaten wie Österreich.

BILD: SN/APA/AFP/POOL/THOMAS PETER Ukrainischer Au§enminister setzt Zeichen gegen Lawrow