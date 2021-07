Ukraine streitet über Soldatinnen in Absatzschuhen

Fotos von marschierenden Soldatinnen in schwarzen Absatzschuhen haben in der Ukraine Empörung ausgelöst - nun hat der Verteidigungsminister den Kauf neuer Schuhe in Aussicht gestellt. Die Behörde von Andrej Taran hatte vor einigen Tagen Fotos von Studentinnen einer Kiewer Militärhochschule veröffentlicht, die in Schuhen mit Blockabsätzen für den ukrainischen Unabhängigkeitstag am 24. August trainierten. Daraufhin wurden Vorwürfe laut, die Aktion sei sexistisch.

SN/APA/Ukrainian Defence ministry p Sexismus-Vorwürfe, Spott und Empörung im Internet