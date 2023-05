In Moskau lässt Wladimir Putin die Truppen aufmarschieren. In Kiew trifft eine Frau zur Unterstützung des angegriffenen Landes ein.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reiste am Dienstag nach Kiew, um gemeinsam mit dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj den Europatag zu begehen. In Russland wurde der Tag des Sieges über Nazi-Deutschland gefeiert, den Wladimir Putin mit dem dem Ukraine-Krieg verknüpfte.

Europa Springt der Ukraine bei





"Slava Ukraini", "es lebe die Ukraine": Ursula von der Leyen hat es sich zur Gewohnheit gemacht, Reden über den Krieg Wladimir Putins gegen die Ukraine mit diesen Worten zu schließen. Am Dienstag fielen sie in Kiew. Die EU-Kommissionspräsidentin hatte den 9. Mai, also den Europatag gewählt, um zum fünften Mal seit Kriegsbeginn in die ukrainische Hauptstadt zu reisen.

Kiew sei "das schlagende Herz der europäischen Werte", sagte von der Leyen. ...