Ukraine vermeldet Fortschritte im Abschnitt Bachmut

Die ukrainischen Truppen machen nach offiziellen Angaben Fortschritte bei der Rückeroberung von Terrain bei der russisch kontrollierten Stadt Bachmut in der Ostukraine. "Die Fläche des befreiten Gebiets beträgt in der vergangenen Woche drei Quadratkilometer", sagte Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar am Montag. Insgesamt haben die ukrainischen Truppen um Bachmut demnach seit Beginn der Gegenoffensive vor gut zehn Wochen 40 Quadratkilometer zurückerobert.

Kiew meldet Fortschritte rund um russisch kontrollierte Stadt Bachmut