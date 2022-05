Ukraine vermeldet "sehr schwierigen Moment an der Front"

Im Ukraine-Krieg sieht die Regierung in Kiew ihre Truppen derzeit in einem "sehr schwierigen Moment an der Front". Vor allem im Donbass im Osten des Landes tobten erbitterte Kämpfe, sagte Außenminister Dmytro Kuleba am Mittwoch beim Weltwirtschaftsforum in Davos. "Der Kampf um den Donbass ist sehr ähnlich wie die Kämpfe im Zweiten Weltkrieg."

SN/APA/AFP/FABRICE COFFRINI Au§enminister Kuleba war beim Weltwirtschaftsforum in Davos