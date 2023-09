Ukraine will Gegenoffensive im Herbst fortsetzen

Die Ukraine will ihre Gegenoffensive gegen russische Streitkräfte auch bei schlechtem Wetter fortsetzen. "Die Kampfhandlungen werden auf die eine oder andere Weise fortgesetzt. In der Kälte, Nässe und im Schlamm ist es schwieriger zu kämpfen. Die Kämpfe werden weitergehen. Die Gegenoffensive wird fortgesetzt", sagt der ukrainische Geheimdienstchef Kyrylo Budanow am Samstag

Die Gegenoffensive finde in mehreren Richtungen statt, so Budanow weiter. Die Fortschritte seien langsamer als er es sich gewünscht habe und die Situation sei schwierig. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hatte vor kurzem die vor der drei Monaten gestartete ukrainische Gegenoffensive als völlig erfolglos bezeichnet. Größere Geländegewinne blieben bisher aus. Am 24. August meldeten ukrainische Truppen die Befreiung der Ortschaft Robotyne, die als Teil des von Russland am stärksten befestigten Verteidigungswalls gilt. Nach einem britischen Lagebericht vom Samstag führte dies dazu, dass Russland Kräfte von anderen Teilen der Front zusammenziehen musste, wodurch seine Fähigkeit für eigene offensive Einsätze geschwächt sei.

Unterdessen gab der russische Besatzungschef auf der Halbinsel Krim, Sergej Aksjonow, den Abschuss einer feindlichen Drohne durch die russische Luftabwehr im Nordwesten der Region bekannt. Russland hat die Krim im Frühjahr 2014 annektiert. Infolge des umfassenden russischen Angriffskriegs im Vorjahr hat Kiew damit begonnen, militärische Schritte zur Rückeroberung dieser Region zu setzen.

Zuvor war bei einer russischen Militäreinheit in der Krim-Hauptstadt Simferopol ein Feuer ausgebrochen. "In einer Militäreinheit in Simferopol gab es einen gewöhnlichen Haushaltsbrand", schrieb der Berater der russischen Führung auf der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel, Oleg Krjutschkow, am Samstag auf Telegram. Das Feuer sei bereits lokalisiert. In sozialen Netzwerken wurde hingegen vielfach ein Video von einer großen schwarzen Rauchsäule geteilt.

Unter Berufung auf Anrainer war zudem von einem Explosionsgeräusch und Schüssen die Rede. Die Ursache des Brandes blieb zunächst unklar. In den vergangenen Monaten hatten sich Drohnenangriffe gegen die russischen Besatzer gehäuft.