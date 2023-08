Ukraine - Zwei Moskauer Flughäfen setzen Flugverkehr aus

Die Moskauer Flughäfen Wnukowo und Domodedowo setzten am Freitag früh den Flugverkehr aus. Das berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass. Das russische Militär erklärte, eine Langstreckenrakete aus der Ukraine über russischen Territorium abgefangen zu haben. Ukrainische Truppen haben unterdessen am Donnerstag laut Armee an mehreren Frontabschnitten russische Angriffe abgewehrt.

Der Flugverkehr der Moskauer Airports war bereits am Dienstag und Mittwoch wegen ukrainischer Drohnenangriffe kurzzeitig unterbrochen worden. Bewohner der russischen Regionen Tula und Kaluga hatten in der Nacht auf Freitag nach Berichten des russischen Online-Medienportals Baza zuvor in sozialen Medien von Explosionen berichtet, die sie in der Nacht gehört hatten.

Der Lagebericht des Generalstabs in Kiew am Abend des Nationalfeiertags nannte bei den abgewehrten russischen Abngriffen unter anderem die Abschnitte Kupjansk im Osten des Landes und Awdijiwka nördlich der von Russland kontrollierten Stadt Donezk. Bei Marjinka südwestlich von Donezk seien die Russen in der Offensive; es sei aber gelungen, sie zurückzuhalten. Die Angaben waren nicht unabhängig überprüfbar.

Die eigene Gegenoffensive bei Robotyne im Gebiet Saporischschja laufe weiter, man baue die erreichten Positionen aus. Von allen Frontabschnitten werde der Einsatz der russischen Artillerie und Luftwaffe gemeldet.