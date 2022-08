Ukrainer greifen massiv mit US-Raketenwerfern an

Start eines großen Gegenangriffs. Gleichzeitig brechen IAEA-Experten zum AKW Saporischschja auf.

Das Video zeigt den Helm, die Panzerweste und die blutverschmierte Wange eines schwer atmenden Soldaten, der auf dem Boden liegt: "Die Ukrainer feuern aus allem, woraus man feuern kann, sie haben die erste Abwehrlinie durchbrochen, schießen aus Panzern, Luftwaffe und Artillerie. 29. August." Dieses augenscheinlich von einem Russen gefilmte Selfie stellte am Montag die operative Gruppe Kachowka der ukrainischen Streitkräfte auf ihre Facebook-Seite. In der Umgebung von Cherson, der einzigen ukrainischen Gebietshauptstadt, die die russischen Truppen besetzt halten, wurde am ...