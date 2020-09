Ukraines Präsident Selenskyj besucht Österreich

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj stattet Österreich am Dienstag einen ersten offiziellen Besuch ab. Geplant sind zunächst Treffen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (beide ÖVP). Am Nachmittag werden die beiden Staatspräsidenten an einem österreichisch-ukrainischen Wirtschafts-Roundtable teilnehmen.

SN/APA/Archiv/HERWIG HÖLLER Selenskyj zu Gast in Österreich