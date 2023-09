Ukrainische Drohnenangriffe auf Krim und Moskau

Russland hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht auf Sonntag mehrere ukrainische Drohnen abgeschossen. Mindestens sechs Drohnen seien vor der Küste der Halbinsel Krim abgefangen worden, zwei weitere über der Hauptstadtregion Moskau, hieß es von den Behörden. Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin teilte mit, dass es keine Berichte über Schäden durch Trümmerteile gegeben habe.

Wegen der Angriffe gab es Verspätungen an den drei großen Flughäfen Moskaus, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Tass. Nach der Drohne über dem Moskauer Bezirk Istra sei am Sonntag in der Früh eine weitere ukrainische Drohne über Ramensky abgeschossen worden, berichtete Bürgermeister Sobjanin.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums führte die Ukraine einen koordinierten Drohnenangriff auf die Halbinsel aus. Die Flugkörper seien aus verschiedenen Richtungen gekommen, darunter der Nordwesten und Osten. Zu möglichen Schäden oder Opfern machte die Behörde keine Angaben.

Die Ukraine fliegt bereits seit Monaten Angriffe auf das Staatsgebiet des Aggressors Russland. Die Rückeroberung der Halbinsel Krim zählt zu den wichtigsten Kriegszielen Kiews, das in der laufenden Gegenoffensive die durch besetztes südukrainisches Territorium laufenden Versorgungslinien zwischen der Krim und Russland kappen möchte.