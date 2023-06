Ukrainische Offensive kommt schleppend voran - warum Ungeduld nicht angebracht ist

Kleine Vorstöße, hohe Verluste: Die ukrainische Gegenoffensive startet nicht so wie von vielen westlichen Beobachtern erhofft. Waren die Erwartungen zu hoch?

Ukrainische Soldaten feuern einen Granatwerfer an der Frontlinie in der Nähe von Bachmut ab.

Sieben Ortschaften haben die Ukrainer in zwei Wochen freigekämpft und gut hundert Quadratkilometer Boden, also knapp ein Viertel der Grundfläche von Wien. Russische, ukrainische und westliche Militäranalysten diskutieren online, ob die Kämpfe im Frontvorsprung Wremjewka östlich von Saporischschja und bei Bachmut noch ukrainische Aufklärungsvorstöße darstellen oder schon eine Zermürbungsschlacht. Wladimir Putin behauptete am Freitag, die russische Armee habe 186 ukrainische Panzer vernichtet - das westliche Rechercheportal Ogyx hatte am Vortag nur 19 gezählt.

So oder so, von einem ...