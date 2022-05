Ukrainische Stadt Sewerodonezk vor Entscheidungstagen

Im Donbass in der Ostukraine wird die Lage für die Bewohner der umkämpften Stadt Sewerodonezk nach Angaben der Behörden immer aussichtsloser. "Russland fährt alle Mittel auf, um Sewerodonezk zu erobern oder die Kommunikation in der Region und in der Ukraine zu verhindern", erklärte der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Gajdaj, am Samstagabend im Messenger-Dienst Telegram. "Die kommende Woche wird sehr schwer", fügte er hinzu.

SN/APA/AFP/YASUYOSHI CHIBA Beschossenes Lagerhaus: Schon jetzt herrscht Zerstörung in Seweodonezk