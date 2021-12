Ukrainischem Ex-Präsidenten droht Hochverrats-Prozess

In der Ukraine droht Ex-Präsident Petro Poroschenko ein Prozess wegen Hochverrats, weil er mit den Separatisten im Osten des Landes zusammengearbeitet haben soll. Konkret werde dem 53-Jährigen vorgeworfen, durch den Einkauf von Kohle für umgerechnet 50 Millionen Euro in den von Kiew abtrünnigen Gebieten deren "terroristische Aktivitäten" finanziert zu haben, teilte das Staatliche Ermittlungsbüro am Montag mit.

SN/APA/AFP/SERGEI SUPINSKY Justizprobleme für Poroschenko wegen Kohledeals mit Separatisten