Ukrainischer Botschafter regt Verbot von Russen-Demos an

Der ukrainische Botschafter in Wien, Wassyl Chymynez, plädiert für ein Verbot jener Demonstrationen der russischen Community, in denen am 7. und 9. Mai in Wien der Sieg der Roten Armee über Nazideutschland vor 78 Jahren gefeiert wird. In einer der APA vorliegenden Erklärung begründet Chymynez sein Begehren mit zu erwartenden "chauvinistischen, rückwärtsgewandten Appellen", die Putins Regime und den "verbrecherischen Krieg in der Ukraine" legitimieren würden.

BILD: SN/APA/AFP/NATALIA KOLESNIKOVA Russen feiern Sieg über Nazideutschland