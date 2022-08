Ukrainischer Botschafter über Sanktionen: "Der Preis, den der Westen bezahlen muss"

Die Sanktionen gegen Russland wirken, aber es könnte noch mehr getan werden, sagt der ukrainische Botschafter in Österreich.

Der Krieg in der Ukraine geht nun schon fast ein halbes Jahr - und trotz aller westlichen Sanktionen ist kein Ende in Sicht. Was also tun? Der ukrainische Botschafter Wassyl Chymynez sieht auch österreichische Firmen in der Pflicht.

Die Welt schaut momentan nach Saporischschja, wo es auf dem Gelände des dortigen Kernkraftwerks zu Kämpfen gekommen ist. Wie bewerten Sie die Lage? Wassyl Chymynez: Die russischen Soldaten besetzen das größte AKW Europas, feuern von dem Gelände aus Raketen ab ...