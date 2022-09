Ukrainischer Etat wird 2023 laut Selenskyj Kriegshaushalt

Der Etat 2023 wird nach Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ein Kriegshaushalt. Beim Budget würden mehr als eine Billion Griwna (rund 27 Mrd. Euro) für Verteidigung und Sicherheit aufgewendet, so Selenskyj in seiner nächtlichen Videobotschaft. Soziale Verpflichtungen müssten vollständig abgedeckt werden. Unkritische Ausgaben sollten auf ein Minimum reduziert werden. Gegen 606 Mitglieder der politischen Führung in Moskau wurden Sanktionen verhängt.

SN/APA/AFP/UKRAINIAN PRESIDENTIAL P Sanktionen gegen Angehörige der politischen Führung im Kreml