Ukrainischer Ex-Präsident zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt

Ein ukrainisches Gericht hat Ex-Präsident Viktor Janukowitsch in Abwesenheit zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der 68-Jährige Hochverrat begangen und Beihilfe bei der Führung eines Angriffskrieges geleistet habe, meldeten örtliche Medien am Donnerstag. Die Staatsanwaltschaft hatte 15 Jahre gefordert.

Viktor Janukowitsch hat laut Gericht Hochverrat begangen